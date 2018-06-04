2018/06/04 | 10:08

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اقتصاد

منذ 2018-06-04 الساعة 09:55 (بتوقيت بغداد)

متابعة ـ موازين نيوز

تراجعت أسعار النفط الخام في العقود الآجلة، الاثنين، مع تأثر السوق سلبا بارتفاع الإنتاج الأمريكي إلى مستوى قياسي وتوقعات بزيادة إمدادات دول منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

وهبط خام القياس العالمي مزيج برنت 34 سنتا أو 0.4 بالمئة إلى 76.45 دولار للبرميل بحلول الساعة 0531 بتوقيت جرينتش، منخفضا للجلسة الثانية.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الآجلة ثلاثة سنتات إلى 65.78 دولار للبرميل.



وكانت السوق خسرت نحو ثلاثة بالمئة الأسبوع الماضي، بعد هبوطها حوالي خمسة بالمئة في الأسبوع السابق.

وقال إيه.إن.زد في مذكرة ”الطلب على النفط الخام يتعرض لضغوط مع استمرار تركيز السوق على النقاش بين أعضاء أوبك بخصوص ما إذا كان ينبغي لهم أن يزيدوا الإنتاج في وقت لاحق هذا العام“.

وأضاف ”في الولايات المتحدة، قدمت البيانات أيضا صورة قاتمة.



فقد ارتفع إنتاج النفط الخام إلى مستوى قياسي آخر، بينما تسارع نشاط الحفر من جديد“.

وناقشت السعودية، أكبر منتج في أوبك، وروسيا زيادة الإنتاج لتعويض النقص في إمدادات فنزويلا وتبديد المخاوف من تأثير العقوبات الأمريكية على الإنتاج الإيراني.

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية يوم الخميس إن إنتاج الخام بالولايات المتحدة في مارس آذار ارتفع إلى 10.47 مليون برميل يوميا، وهو مستوى قياسي شهري.

وذكرت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة أن شركات الحفر الأمريكية أضافت منصتي حفر نفطيتين في الأسبوع المنتهي في الأول من يونيو حزيران، ليصل إجمالي عدد الحفارات إلى 861 حفارا، وهو أعلى مستوى منذ مارس آذار 2015.انتهى29/أ43

الآراء الواردة أدناه لا تعبر عن رأي موقع موازين نيوز، بل تعكس وجهات نظر أصحابها فقط.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تراجع أسعار النفط إلى 76.45 دولار للبرميل) نشر أولاً على موقع (موازين نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تراجع أسعار النفط إلى 76.45 دولار للبرميل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موازين نيوز).