النفط الخام يتداول بالقرب من أدنى مستوياته في سبعة أسابيع

2018/06/04 | 10:08

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

شهدت تداولات النفط الخام خلال جلسة، الاثنين، تحركات ضعيفة لتظل الأسعار بالقرب من ادنى مستوياتها في سبعة أسابيع، وذلك في ظل استمرار الضغط السلبي على مستويات الأسعار بشأن ارتفاع الإمدادات النفطية في الأسواق العالمية.

وتداولت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي عند 65.75 دولار للبرميل بعد أن سجل أعلى مستوى عند 65.92 دولار للبرميل بينما قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 65.64 دولار للبرميل وكان قد سجل أدنى مستوى عند 65.56 دولار للبرميل.

يظل النفط الخام تحت الضغط مع بقاء الأسواق تركز على النقاش بين أعضاء أوبك حول ما إذا كان عليهم زيادة الإنتاج في وقت لاحق من هذا العام، وذلك لتعويض التراجع المتوقع في إنتاج إيران بسبب العقوبات الأمريكية بالإضافة إلى الأزمة الاقتصادية في فنزويلا.

من جهة أخرى ارتفع إنتاج الخام الأمريكي في شهر آذار إلى 10.47 مليون برميل يومياً، وهو رقم قياسي شهري حسبما ذكرت إدارة معلومات الطاقة يوم الخميس.

هذا وقد أعلنت شركة بيكر هيوز لخدمات الطاقة يوم الجمعة إن اعداد الحفارات العاملة في الولايات المتحدة الامريكية قد ارتفع بمقدار 2 في الأسبوع حتى 1 حزيران، ليصل العدد الإجمالي إلى 861 حفار، وهو أعلى مستوى منذ آذار 2015.

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