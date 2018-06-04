2018/06/04 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اعلنت النائب عن ائتلاف دولة القانون، زينب الخزرجي، اليوم الاثنين، أن الحكومة العراقية حتى الان لم تتخذ أي اجراءت ضد شح المياه الذي يمر به البلد منذ فترة طويلة.وقالت الخزرجي في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، "اننا لم نرى اي اجراءت حقيقية غير البيانات والاستنكارات وطلبات التأجيل المقدمة للجانب التركي لملئ سد اليسو خلال الفترة الحالية وهذا ليس حل وان تركيا ستقوم بملئ السد عاجلا أم آجلا".

حمل التطبيق

على جوجل بلاي

حمل التطبيق

على متجر التطبيقات

واضافت أن "الأمر يتطلب اجراءت حقيقية لمنع حصول كارثة لبلدنا بسبب شح المياه الذي نمر به وعلى الحكومة أن تشعر الشعب بأنها المسؤولة على حقوقة وتحميه ليس بالكلام فقط فما الاجراءت التي تتخذها لهذه الأزمة"، مبينة ان "العراق دخل مرحلة الجفاف بعد أن قطعت تركيا المياه".واشارت الخزرجي الى أن "تركيا ستتعامل مع العراق وفق مبادئ الماء مقابل النفط خلال الفترة المقبلة لذلك يجب على التعامل معها وفق كافة القوانين الدولية وتقديم شكوى ضدها وقطع العلاقات التجارية والاقتصادية وطرد السفير التركي للضغط عليها من أجل إعطاء حصة العراق المائية والابتعاد عن الاجتماعات والمؤتمرات التي لم تقدم لنا شيئا ودخلنا مرحلة الخطر محافظاتنا تموت عطشا".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائبة: علينا التعامل مع تركيا وفق القوانين الدولية لاعطائنا حصتنا المائية ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائبة: علينا التعامل مع تركيا وفق القوانين الدولية لاعطائنا حصتنا المائية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).