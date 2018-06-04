قمة الشرطة والزوراء تنتهي بيضاء

2018/06/04 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ متابعة

خيم التعادل السلبي على لقاء قمة الجولة التاسعة والعشرين مابين المتصدر الزوراء ‏والشرطة الذي تخلى عن الوصافة لمصلحة القوة الجوية ، حيث بقيت شباك الفريقين بيضاء ‏طيلة شوطي المباراة التي اقيمت في ملعب الشعب الدولي.‏

وتهيأت للشرطة ثلاث فرص في الشوط ‏الاول الاولي من تسديدة لحسام كاظم ، تمكن منها الحارس جلال حسن ، والاخرى ‏لعلاء عبد الزهرة ارتدت من الحارس ليهيأها الى مهدي كامل ، الاخير سددها فوق العارضة ‏، اما المحاولة الثالثة فسددها مهند علي مست الشباك الجانبية.‏

فيما حاول الزوراء عبر تسديدة احمد فاضل التي علت العارضة ، فيما اهدر صفاء هادي ‏اخطر الفرص بعد ان تلقى الكرة من رأس عبد الرزاق فيستون ليتجاوز مداف الشرطة ، لكنه ‏سدد الكرة فوق العارضة.‏

ولم يتغير الحال في الشوط الثاني ، فالتوجس صاحب اداء الفريقين مع محاولات هنا وهناك من اجل ‏احراز الهدف ، لكن الطرفين استسلما اخيرا للتعادل السلبي.‏

واحتفظ الزوراء بالصدارة برصيد 68 نقطة ، فيما تراجع الشرطة الى المركز الثالث برصيد ‏‏60 نقطة.

KKK

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