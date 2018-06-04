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بدءاً من الموسم المقبل.. ناديان فقط يسمح لهما باللعب على ملعب واحد
2018/06/04 | 10:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادأعلنت لجنة التراخيص في اتحاد الكرة، عن عدد الأندية التي سيسمح لها باللعب على ملعب واحد في الدوري العراقي الممتاز الموسم المقبل.

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