بدءاً من الموسم المقبل.. ناديان فقط يسمح لهما باللعب على ملعب واحد

2018/06/04 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادأعلنت لجنة التراخيص في اتحاد الكرة، عن عدد الأندية التي سيسمح لها باللعب على ملعب واحد في الدوري العراقي الممتاز الموسم المقبل.

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