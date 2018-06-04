الشرطة يدشن مبارياته بدوري النخبة لكرة الماء بفوز عريض على الجنسية

2018/06/04 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:دشن فريق الشرطة حملة الدفاع عن لقبه بطلاً لبطولة أندية النخبة ، بفوز عريض ومستحق جاء على حساب الجنسية بنتيجة (10-3) ، في اللقاء الذي أقيم بينهما على مسبح الشعب الأولمبي المغلق وذلك ضمن إطار أفتتاح منافسات أندية العراق ، وشهدت الجولة الأولى من المسابقة المحلية تغلب فريق الأعظمية على منافسه فريق غاز الشمال فيما تحصل فريق الجيش على الأنتظار.

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وتناوب على تسجيل أهداف الشرطة خلال اللقاء، محمد علاء وبكر سلام (3) أهداف لكل واحد منهما وأضاف زميلهما كرار علي هدفين فيما احرز كل من زيد محمد وعلي محمد هدفين.وعقب نهاية اللقاء أكد مدرب الفريق محمد عبد الإله على "أحقية فريقه بنقاط المباراة" ، مشيراً الى أن "فريقه حرص على تحقيق نتيجة إيجابية وكسب نقاط المباراة في مستهل حملة الدفاع عن لقبه الذي توج به في الموسم الماضي" .وقال عبد الإله في بيان للنادي تلقت "الغد برس" نسخة منه، "لقد فرض لاعبينا أسلوبهم ونجحوا في تطبيق وتنفيذ الأفكار المنوطة بهم على أكمل وجه، كان لدينا إمكانية كبيرة في حسم نتيجة اللقاء وبدء البطولة بقوة وهذا ما نجحنا بتحقيقه".وتابع ان "البطولة في بدايتها وهنالك عديد المواجهات لازالت أمامنا والتي سنحاول ان نستعد لها جيداً حيث نطمح الى الأستمرارية في تقديم الأداء الجيد الذي سيمنحنا حصد النتائج الإيجابية في قادم المباريات".

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