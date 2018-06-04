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بيلجريني وزوجته يحاولان التخلص من آثار حادثة السطو المسلح
2018/06/04 | 10:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

هاي كورة – تناولت الميرور الإنجليزية حادثة السطو المسلح التي تعرض لها بيلجريني وزوجته في تشيلي حينما كانا يتجهان إلى أحد المطاعم لتناول وجبة مع الأصدقاء حيث باغتتهم مجموعة من اللصوص المسلحين الذين قاموا بسرقة حقيبة من زوجة مدرب ويست هام وأطلقوا النار على الشرطة قبل أن يفروا لتنتهي تلك القصة الدرامية التي يحاول الثنائي التعافي من أثارها .

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