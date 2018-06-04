2018/06/04 | 10:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

هاي كورة – تناولت الميرور الإنجليزية حادثة السطو المسلح التي تعرض لها بيلجريني وزوجته في تشيلي حينما كانا يتجهان إلى أحد المطاعم لتناول وجبة مع الأصدقاء حيث باغتتهم مجموعة من اللصوص المسلحين الذين قاموا بسرقة حقيبة من زوجة مدرب ويست هام وأطلقوا النار على الشرطة قبل أن يفروا لتنتهي تلك القصة الدرامية التي يحاول الثنائي التعافي من أثارها .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيلجريني وزوجته يحاولان التخلص من آثار حادثة السطو المسلح) نشر أولاً على موقع (هاي كورة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بيلجريني وزوجته يحاولان التخلص من آثار حادثة السطو المسلح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (هاي كورة).