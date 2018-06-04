2018/06/04 | 10:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #نادية_خلوف لا قيمة لكتابة الدّستور ، فإنكلترا دستورها عرفي وغير مكتوب وتعتمد في دستورها على قواعد تكونت بالعادة، والسوابق الدستورية المتكرّرة ، لكنّها رغم ذلك أوجدت وثائق مكتوبة كوثيقة العهد الأعظم الصادر عام 1215جميع الدكتاتوريات لديها دساتير مكتوبة وجميلة أيضاً، لكن هل يعمل بها؟ نعم يعمل بها بطريقة الدّكتاتور فيتم تعديل القاعدة الدستورية إن اصطدمت مع مشيئته، وهذا ما فعله حافظ أسد عندما أزال نص الدس......

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (#نادية خلوف - لا . لدستور يمثّل الدّعارة السّياسية) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (#نادية خلوف - لا . لدستور يمثّل الدّعارة السّياسية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).