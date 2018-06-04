شرطة النجف تجري مسحا أمنيا بالكلاب البوليسية لتأمين زيارة استشهاد الامام علي

2018/06/04 | 10:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:أعلنت مديرية شرطة محافظة النجف، اليوم الاثنين، مباشرة مفارز K9 الكلاب البوليسية بإجراء مسح أمني لمناطق المحافظة وذلك لتأمين زيارة استشهاد امير المؤمنين علي (ع).وقالت المديرية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إن "مفارز التعزيز k9من قبل المحافظات الجنوبية والوسطى فضلا عن مفارز K9 الخاصة بالنجف الاشرف باشرت بتأمين زيارة استشهاد امير المؤمنين علي علية السلام".

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وأضافت انها "تقوم المفارز بمسح أمني في مناطق مختلفة وعدد من الساحات والاحياء من أجل تأمين المناطق التي يتواجد فيها الزوار".

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