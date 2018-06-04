تظاهرات ضد قانون التعديل الضريبي الجديد في الاردن

2018/06/04 | 10:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عمان ـ واع/ يعرب السالم شهدت العاصمة الأردنية عمان وبعض المحافظات الاردنية تظاهرات ليلية رافضة لإقرار قانون التعديل الضريبي الجديد.وقال مراسل وكالة الانباء العراقية (واع): ان “رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز إلتقى بممثلي النقابات الجماهيرية المشاركين في الاعتصامات والإحتجاجات بغية التشاور بشأن القانون الذي لم يقر الى الآن”، مضيفا ان “عدد من النواب الأردنيين […]

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