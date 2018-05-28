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نوري المالكي يستلم رسالة قاسم سليماني حول تشكيل الحكومة العراقية!
2018/06/04 | 10:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- تعامد الشمس على مكة المكرمة ظهر اليوم

تتعامد الشمس اليوم الاثنين مباشرة فوق الكعبة المكرمة، ويحدث هذا التعامد على الكعبة مرتين سنويًا، وتعتبر ظاهرة تعامد اليوم الأولى هذا العام.

28/05/2018 08:39:30

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