ارتفاع طفيف في أسعار الذهب يعيده إلى التذبذب من جديد

2018/06/04 | 10:24

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الاقتصاد نيوز ـ بغداد

ارتفعت أسعار الذهب خلال تداولات، الاثنين، مع بداية الأسبوع وذلك بعد جلستين من الهبوط، ليعود الذهب إلى التذبذب الذي يسيطر عليه خلال الفترة الأخيرة وذلك وسط التوترات السياسية والتجارية العالمية.

الحرب التجارية مستمرة في التأثير على الأسواق وذلك بعد قيام الولايات المتحدة برفع تعريفات واردات الصلب والألومنيوم من كندا والمكسيك والاتحاد الأوروبي، الأمر الذي دفع الأسهم إلى التراجع نهاية الأسبوع الماضي.

من جهة أخرى يستمر تركيز الأسواق هذا الأسبوع على التطورات السياسية في كل من أسبانيا وإيطاليا، إلى جانب قمة مجموعة السبع التي تعقد في عطلة نهاية لأسبوع، والتي ستشهد نقاشات حادة بشأن الأزمة التجارية التي تسببت بها الولايات المتحدة.

من جانب آخر تصدر هذا الأسبوع بيانات التجارة الخارجية عن الولايات المتحدة والصين الأمر الذي قد يظهر تأثير الأزمة التجارية الحالية على كل منهما.

وتداول أسعار الذهب عند المستوى 1293.17 دولار للأونصة بعد أن سجل أدنى مستوى عند 1291.99 دولار للأونصة وكان قد افتتح جلسة اليوم عند المستوى 1292.46 دولار للأونصة مسجلاً أعلى مستوى عند 1294.53 دولار للأونصة.

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