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الرافدين يعلن صرف الدفعة الرابعة من سلف العمال المتقاعدين
2018/06/04 | 10:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد – واع أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، صرف الدفعة الرابعة من سلف العمال المتقاعدين والمضمونين البالغة ثلاثة ملايين دينار.

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه: إنه “تم صرف الدفعة الرابعة من سلفة العمال المتقاعدين والمضمونين البالغة ثلاثة ملايين دينار لنحو 145 متقاعدا”.

وأضاف أن “صرف السلفة يتم […]

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