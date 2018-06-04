الرافدين يعلن صرف الدفعة الرابعة من سلف العمال المتقاعدين

2018/06/04 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – واع أعلن مصرف الرافدين، اليوم الاثنين، صرف الدفعة الرابعة من سلف العمال المتقاعدين والمضمونين البالغة ثلاثة ملايين دينار.وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان تلقت وكالة الانباء العراقية (واع) نسخة منه: إنه “تم صرف الدفعة الرابعة من سلفة العمال المتقاعدين والمضمونين البالغة ثلاثة ملايين دينار لنحو 145 متقاعدا”.وأضاف أن “صرف السلفة يتم […]

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