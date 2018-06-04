حامل جديد لسماعات أبل Airpods

2018/06/04 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/متابعة..

كشفت شركة Elago عن الحامل ‘Wrist Fit‘ الجديد المخصص لسماعات أبل Airpods اللاسلكية.

وأوضحت الشركة الأمريكية أنه يمكن تثبيت الحامل الجديد بسوار ساعة أبل Watch، مشيرة إلى أنه يشتمل على فتحتين للاحتفاظ بسماعات Airpods في حال عدم ارتدائها.

كما يأتي الحامل الجديد مع سوار أسود لاستخدامه في حال عدم توفر ساعة أبل Watch.ويأتي الحامل ‘Wrist Fit‘ الجديد مصنوعا من السيليكون المناسب للجلد.انتهى/25

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