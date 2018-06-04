ايران تستأنف رحلاتها مع ثاني مدن كوردستان

2018/06/04 | 10:25

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- قال مطار السليمانية إن الرحلات الجوية مع إيران ستستأنف خلال الفترة القليلة المقبلة بعد ثمانية اشهر من تعليقها.

وتوقفت الرحلات الدولية في مطاري اربيل والسليمانية بقرار عراقي ردا على استفتاء اجراه الكورد للاستقلال في العام الماضي.

وتم الغاء الحظر العراقي في آذار مارس الماضي.

وقال مطار السليمانية على صفحته الرسمية في فيسبوك إن من المرجح أن يتم استئناف الرحلات الجوية مع طهران في 10 من الشهر الجاري.

وبحسب ممثل إقليم كوردستان في طهران ناظم الدباغ فأن استئناف الرحلات الجوية يتطلب استعدادات وإجراءات قد تستغرق اسبوعا.

وفي 27 أبريل نيسان استؤنفت الرحلات الجوية بين طهران وأربيل.

وكانت إيران من أوائل الدول المجاورة التي أغلقت رسمياً معابرها الحدودية والسفر الجوي إلى إقليم كوردستان بعد فترة قصيرة من استفتاء الاستقلال.

ولم تستأنف تركيا رحلاتها الى السليمانية بسبب "مخاوف أمنية" الامر الذي اعتبرته ثاني اكبر مدن الاقليم قرارا سياسيا وطالبت بإلغائه.

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