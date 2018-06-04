الإثنين 4 حزيران 2018 م (20 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


ايران تستأنف رحلاتها مع ثاني مدن كوردستان
2018/06/04 | 10:25
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- اربيل (كوردستان 24)- قال مطار السليمانية إن الرحلات الجوية مع إيران ستستأنف خلال الفترة القليلة المقبلة بعد ثمانية اشهر من تعليقها.

وتوقفت الرحلات الدولية في مطاري اربيل والسليمانية بقرار عراقي ردا على استفتاء اجراه الكورد للاستقلال في العام الماضي.

وتم الغاء الحظر العراقي في آذار مارس الماضي.

وقال مطار السليمانية على صفحته الرسمية في فيسبوك إن من المرجح أن يتم استئناف الرحلات الجوية مع طهران في 10 من الشهر الجاري.

وبحسب ممثل إقليم كوردستان في طهران ناظم الدباغ فأن استئناف الرحلات الجوية يتطلب استعدادات وإجراءات قد تستغرق اسبوعا.

وفي 27 أبريل نيسان استؤنفت الرحلات الجوية بين طهران وأربيل.

وكانت إيران من أوائل الدول المجاورة التي أغلقت رسمياً معابرها الحدودية والسفر الجوي إلى إقليم كوردستان بعد فترة قصيرة من استفتاء الاستقلال.

ولم تستأنف تركيا رحلاتها الى السليمانية بسبب "مخاوف أمنية" الامر الذي اعتبرته ثاني اكبر مدن الاقليم قرارا سياسيا وطالبت بإلغائه.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ايران تستأنف رحلاتها مع ثاني مدن كوردستان) نشر أولاً على موقع (كوردستان 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ايران تستأنف رحلاتها مع ثاني مدن كوردستان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كوردستان 24).


كامل التفاصيل في: كوردستان 24 ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ العراق يسعى لشراء 50 ألف طن من القمح في مناقصة
⋙ دمشق : الجولان أرض سورية ولا يحق لأميركا أن تعترف بها لأحد
⋙ الصين تطلق قمرا صناعيا جديدا لمراقبة الأرض
⋙ قائد محور الشمال للحشد يتفقد قاطع جبل "مرسى علي" في قضاء طوزخورماتو
⋙ موقع خليجي: عصائب اهل الحق تنسحب من تحالف الفتح بعد لقاء العامري مع السفير الاميركي
بالفيديو والصور
⋙ فيديو| البرغوثي: مسيرات في أرجاء الضفة الغربية الجمعة المقبلة
⋙ فيديو| التوقيع على خطة شاملة لتطوير موانئ مصر البحرية
⋙ بالصور... ملعب من المخدرات في لبنان
الأكثر شيوعا