ناد أردني يفاوض مدرباً عراقياً

2018/06/04 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/..



ذكرت تقارير صحفية، الاثنين، ان ادارة نادي ذات رأس الاردني، تفاوض مدرباً عراقياً لتدريب فريقها الكروي.

وقال يونس الرواشدة، عضو مجلس إدارة نادي ذات راس، أن هناك مفاوضات تُجرى مع مدرب عراقي، لتولي القيادة الفنية للفريق، مشيرا الى انه سيتم الاعلان عن اسم المدرب قريباً.

ولفت الرواشدة إلى أن إدارة النادي ستبدأ في الدخول في مفاوضات مع اللاعبين، سواء من أبناء النادي أو من لاعبي العاصمة عمان، بعد عطلة عيد الفطر.

وكان فريق ذات رأس، قد نجح في البقاء الموسم الماضي، بدوري المحترفين، بقيادة السوري عساف خليفة.انتهى أ د

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