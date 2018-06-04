المثنى تنقل مياه الفرات الى نهر الرميثة لمواجهة الازمة

2018/06/04 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اتخذت مديرية الموارد المائية في المثنى عدد من التدابير لمواجهة أزمة المياه وضمان استقرار تجهيز مياه الإسالة للمواطنين خلال هذه الفترة.

وقال مدير الموارد المائية في المثنى علي عبد الحسين في تصريح صحفي تابعته وكالة النبأ للأخبار أن المديرية وبإسناد من قبل الدوائر التابعة لوزارة الموارد المائية اتخذت عدد من الإجراءات لضمان استقرار تجهيز المياه الخام لمحطات الضخ"

وأضاف "تمثلت بنصب المزيد من المحطات العائمة لنقل المياه من نهر الفرات إلى نهر الرميثة عبر قناة التعزيز، فضلا عن تنظيف عمود النهر من الشنبلان والرواسب".

وأشار عبد الحسين الى أن "جميع محطات ضخ مياه الإسالة تعمل حاليا بكامل طاقتها بعد وصول

الحصص المائية المقررة له.



انتهى/ ع

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