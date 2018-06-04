الاستخبارات العسكرية تدمر خمسة مضافات لـ “داعش” في الموصل

2018/06/04 | 11:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

أعلنت مديرية الاستخبارات العسكرية، الاثنين، عن تدمير خمسة مضافات لـتنظيم “داعش” الإجرامي بداخلها صواريخ كاتيوشا وصواريخ ار بي جي واعتدة شمال الموصل.

وقالت المديرية في بيان تلقت /المعلومة/ نسخة منه إن “مفارزها في الفرقة 20 وضمن منهاجها بتنفيذ عمليات تعرضية استباقية تهدف للوصول إلى الملاذات والمضافات التابعة لعصابات داعش الإرهابية وبمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت من الوصول إلى 5 مضافات على شكل أنفاق في منطقة جبل بادوش شمال الموصل”.

وأضاف البيان، أن مفارز الاستخبارات “داهمت الأنفاق وعثرت بداخلها على عدد من صواريخ القاذفة RBG7 وصواريخ كاتيوشا ومنصات لإطلاق الصواريخ وقاعدة هاون واعتدة خفيفة وافرشة واغطية ومواد غذائية، حيث تم تدمير الإنفاق والمواد من قبل المفارز الهندسية التابعة للفرقة”.انتهى/25

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