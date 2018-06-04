2018/06/04 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اعلنت مديرية الا الاستخبارات العسكرية، اليوم الاثنين، العثور على 5 انفاق لداعش وعدد من الصواريخ والاعتدة الخفيفة شمال الموصل.وذكرت المديرية في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، ان "مفارز الاستخبارات العسكرية في الفرقة 20 وضمن منهاجها بتنفيذ عمليات تعرضية استباقية تهدف للوصول إلى الملاذات والمضافات التابعة لداعش وبمعلومات استخبارية دقيقة تمكنت من العثور على 5 مضافات على شكل إنفاق في منطقة جبل بادوش شمال الموصل".

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واشارت الى ان "القوات قامت بمداهمتها حيث عثرت بداخلها على عدد من صواريخ القاذفة RBG7 وصواريخ كاتيوشا ومنصات لإطلاق الصواريخ وقاعدة هاون واعتدة خفيفة وافرشة واغطية ومواد غذائية"، لافتة الى انه "تم تدمير الإنفاق والمواد من قبل المفارز الهندسية التابعة للفرقة".

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