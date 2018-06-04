2018/06/04 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاتحادية تمنح حكومة كردستان مهلة اخيرة للاجابة على الطعن بتصدير نفط الاقليم مباشرة

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