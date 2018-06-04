الزراعة تسعى لتقديم مشروع قانون التحول نحو الري الحقلي

2018/06/04 | 11:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز ـ بغداد:

أعلنت وزارة الزراعة، الاثنين، عزمها التعاون مع الموارد المائية لتقديم مشروع قانون التحول نحو الري الحقلي الحديث.

وقال وكيل وزارة الزراعة الإداري، مهدي الجبوري، في بيان تلقته "الاقتصاد نيوز"، إن "وزارة الزراعة بحثت مع وزارة الموارد المائية تقديم مشروع قانون التحول نحو الري الحقلي الحديث"، مشيراً الى ان "المباحثات تتم مع مجلس الدولة من أجل تشريعه".

وبين ان "المشروع يتركز على توجيه الدعم للمزارعين الذين يتبنون تقنيات الري الحديث والري بالرش الثابت والمحوري والتنقيط"، لافتاً الى انه "يهدف لزيادة المساحات المزروعة بجهد أقل اضافة الى التحكم بكميات وتوقيت الري وإضافة الأسمدة والمبيدات التي تزيد الانتاج".

وختم القيسي بالقول إن "القانون سيكون له الأثر الكبير في القطاع الزراعي".

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