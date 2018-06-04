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الكهرباء لـ واع: الانتاج الحالي يكفي البلاد في حال الترشيد
2018/06/04 | 11:30
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد- واع أكدت وزارة الكهرباء، اليوم الاثنين، أن تجاوز انتاج منظومة الكهرباء الوطنية 15 الف  ميكاواط حالياً، يكفي لتجهيز بغداد والمحافظات في حال ترشيد الاستهلاك بينما تحتاج إلى 22 الف ميكا واط لتغطية الاستهلاك الحالي، مشيرة إلى أنها  اضطرت إلى خفض تجهيز المناطق التي تطبق الجباية لعشرين ساعة يومياً بدل 24 ساعة، بسبب ارتفاع حجم […]

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