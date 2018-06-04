الجبوري وسيليمان يؤكدان على الاسراع في تشكيل الحكومة

2018/06/04 | 11:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- آخر تحديث: 4 يونيو 2018 - 11:25 ص

بغداد/ شبكة أخبار العراق- ناقش رئيس مجلس النواب سليم الجبوري مع السفير الأمريكي لدى العراق دوغلاس سيليمان مرحلة ما بعد الانتخابات وتكثيف الحوارات لتشكيل الحكومة المقبلة.وذكر بيان لمكتبه، اليوم: ان” الجبوري بحث خلال استقباله في مكتبه ببغداد، اليوم الاحد، دوغلاس سيليمان مجمل الاوضاع الامنية والسياسية في العراق والمنطقة، وسبل استمرار التعاون بين العراق والولايات المتحدة في مجال مكافحة الارهاب، ودعم الاستقرار الاقليمي وتحقيق السلم لشعوب المنطقة”.وأضاف” كما تمت مناقشة مرحلة ما بعد الانتخابات، واهمية تكثيف الحوارات بين الاطراف العراقية من اجل الاتفاق حول تشكيل الحكومة المقبلة وفق مبدأ الشراكة والتفاهمات لتكون قادرة على مواجهة التحديات وتمثل جميع اطياف الشعب”.الجبوري اكد خلال اللقاء ان” الفترة المقبلة ستمثل مرحلة مهمة على طريق الاستقرار، وبداية لتطوير اقتصاد البلد والاهتمام بالخدمات وترسيخ العلاقات بين العراق والدول الاخرى وفق مبدأ تبادل المصالح المشتركة، مثمنا دور الولايات المتحدة في دعم العراق ومساندته في عدة مجالات”.

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