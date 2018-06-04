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عصائب أهل الحق تنفي أنباء خروجها من تحالف الفتح
2018/06/04 | 11:35
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الرشيد نيوز/ بغداد وصف المتحدث باسم حركة عصائب أهل الحق نعيم العبودي، اليوم الاثنين، الانباء التي تحدثت عن خروج كتلته السياسية من تحالف الفتح بالساعية لإحداث بلبلة سياسية، فيما أشار لعدم وجود أي تحالف رسمي حتى الآن بين الفتح والكتل الأخرى.

يتبع…

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