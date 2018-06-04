نفظ ميسان يفوز على البحري 3-1

2018/06/04 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ميسان- واع حقق فريق نفط ميسان فوزا صعبا على نظيرة البحري3-1، على ملعب ميسان الأوليمبي، لحساب الجولة الـ29 من الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم.وفتتح التسجيل لاعب البحري احمد داوود ق 15 ، ثم عاد نفظ ميسان في الشوط الثاني ليقلب النتيجة ويسجل ثلاثية،عن طريق أحمد سعدون ق 53، ومصطفى حامد ق 66، وعلي حلو […]

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