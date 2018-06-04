مسلحون يطلقون النار على منتسب ويسرقون صهريج للمشتقات النفطية المهربة في البصرة

2018/06/04 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أمنيّة

منذ 2018-06-04 الساعة 11:10 (بتوقيت بغداد)

البصرة – موازين نيوز

افاد مصدر امني، الاثنين، بان مسلحين مجهولين اطلقوا النار على منتسب بفوج شرطة نفط الزبير وسرقوا صهريج محمل بالمشتقات النفطية من مراب في البصرة.

وقال المصدر، لـ /موازين نيوز/، ان "10 مسلحين مجهولين يستقلون عجلتين احداهما نوع بيك اب والأخرى (رأس تريلة) أطلقوا النار على أفراد الحماية التابعة لفوج شرطة نفط الزبير داخل مرآب على طريق البرجسية وأصابوه وقيدوا اثنين آخرين".

واضاف، انهم "قاموا بسرقة صهريج من قبل الفوج وكانت محملة بمشتقات نفطية مهربة ولاذوا بالفرار".انتهى29/ص

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