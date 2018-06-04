الرئيس الاذربيجاني يدعو الي الإسراع في تنفيذ مشروع سكك الحديد مع ايران

2018/06/04 | 11:40

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واضاف علييف خلال اللقاء الذي جري اليوم الاثنين في باكو، ان جمهورية اذربيجان عاقدة العزم علي توطيد العلاقات مع ايران في شتي المجالات.كما اكد علي ضرورة الاسراع في تنفيذ المشاريع المشتركة بين البلدين بما فيها سكك الحديد بين مدينتي استارا- استارا و توثيق التعاون في مجال بناء ممر الشمال - جنوب.من جانبه اشار واعظي خلال اللقاء الي المواقف المشتركة بين ايران و اذربيجان تجاه العديد من القضايا الاقليمية و الدولية واضاف ان البلدين يعملان علي ارساء اسس الامن و الاستقرار في المنطقة.واكد علي اهمية الافادة من الفرص المتاحة و الامكانيات التي يتمتع بها البلدان لتوثيق التعاون بينهما وكذلك الاسراع في تنفيذ الاتفاقيات المبرمة بينهما.يذكر ان واعظي وصل ليلة امس الاحد الي باكو للاجتماع مع كبار المسؤولين الاذريين حيث سيلتقي اليوم رئيس الوزراء نوروز محمدوف و وزير الاقتصاد رئيس اللجنة الاقتصادية المشتركة بين اذربيجان و ايران شاهين مصطفي اوف.انتهي**1110**س.ر

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