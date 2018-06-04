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العراق يسعى لشراء 50 الف طن من الحنطة
2018/06/04 | 11:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [أين- بغداد]قال مصدر بوزارة التجارة اليوم الاثنين إن العراق يسعى لشراء 50 ألف طن من القمح من كندا أو الولايات المتحدة أو أستراليا في مناقصة عالمية.وذكر المصدر أن الموعد النهائي لتقديم العروض في المناقصة هو العاشر من حزيران الجاري، على أن تظل العروض سارية حتى 14 من الشهر ذاته.

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