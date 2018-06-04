نتائج السادس ابتدائي لمديرية الرصافة الثانية في بغداد

2018/06/04 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادتنشر وكالة السومرية نيوز، نتائج السادس الابتدائي لمديرية الرصافة الثانية في بغداد، للدور الاول للعام الدراسي 2017-2018.وادناه نتائج السادس الابتدائي لمديرية الرصافة الثانية التي ستظهر تباعا:

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