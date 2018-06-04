السفير التركي يعقد مؤتمراً صحفياً اليوم حول أزمة المياه في العراق

2018/06/04 | 11:45

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وسيعقد يلدز مؤتمره في الساعة 12 ظهراً بمقر السفارة التركية في بغداد التي دعت وسائل الاعلام الى الحضور.ويشهد العراق أزمة حادة في نقص المياه لاسيما بنهر دجلة مع بدء تركيا بملء سد أليسو الواقع على النهر، ما يهدد بشحة ماء كبيرة وجفاف لنحو 7 ملايين دونم.انتهى د.م

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