الإثنين 4 حزيران 2018 م (20 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


السفير التركي يعقد مؤتمراً صحفياً اليوم حول أزمة المياه في العراق
2018/06/04 | 11:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وسيعقد يلدز مؤتمره في الساعة 12 ظهراً بمقر السفارة التركية في بغداد التي دعت وسائل الاعلام الى الحضور.ويشهد العراق أزمة حادة في نقص المياه لاسيما بنهر دجلة مع بدء تركيا بملء سد أليسو الواقع على النهر، ما يهدد بشحة ماء كبيرة وجفاف لنحو 7 ملايين دونم.انتهى د.م

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السفير التركي يعقد مؤتمراً صحفياً اليوم حول أزمة المياه في العراق) نشر أولاً على موقع (قناة الغدير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السفير التركي يعقد مؤتمراً صحفياً اليوم حول أزمة المياه في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الغدير).


كامل التفاصيل في: قناة الغدير ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ واع / المحكمة الاتحادية تنظر بعدم دستورية تصدير اقليم كردستان للنفط المستخرج من اراضيه مباشرة
⋙ داعشي يعود للفلوجة.. ويبدأ بابتزاز أثرياء المدينة
⋙ الحشد الشعبي يشارك بالخطة الامنية الخاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي (ع) في النجف
⋙ العثور على مواد متفجرة و القبض على متهمين بقضايا مختلفة في بغداد
⋙ تسع بواخر ترسو في ميناء أم قصر واحدة محملة بـ 50 الف طن من الحنطة
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو...سرطان يضحي بمخلبه وينقذ نفسه من قدر مليء بالماء المغلي
⋙ فيديو| جولة في أروقة المسجد الأعظم.. ثاني أقدم المساجد بالمغرب
⋙ بالصور... ملعب من المخدرات في لبنان
الأكثر شيوعا