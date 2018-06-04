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مجموعة مسلحة تعتقل طبيباً كوردياً في عفرين
2018/06/04 | 11:45
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- في قرية تابعة لناحية جندريس

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