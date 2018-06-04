57 نائباً أردنياً يرفعون رسالة للملك يطالبوه فيها برحيل حكومة الملقي

2018/06/04 | 11:50

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المعلومة/بغداد..

وقّع 57 نائبا أردنيا على رسالة نيابية للملك عبدالله الثاني، تطالب برحيل حكومة هاني الملقي، على وقع الاحتجاجات ضد سياسات الحكومة الاقتصادية.

ونقلت صحيفة “الغد” الأردنية عن النواب الموقعين على المذكرة التي تبنتها كتلة الإصلاح النيابية، إن الثقة في هذه الحكومة أصبحت معدومة، حيث لم تعد تحظى بالثقة.

وأضاف النواب، أن ما يشهده الشارع نتيجة “سياسات التأزيم المتلاحقة، وتحويل حياة المواطن إلى حالة من الضنك والمعاناة، الأمر الذي يجعل رحيل هذه الحكومة ضرورة سياسية واقتصادية وأمنية”.



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