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الخارجية لـ واع : الحكومة ستدخل مفاوضات مع تركيا بشأن سد اليسو
2018/06/04 | 11:55
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- بغداد ـ واع افادت وزارة الخارجية اليوم الاثنين، ان الحكومة ستبدأ مفاوضات مع الجانب التركي بشأن سد اليسو.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد محجوب لوكالة الأنباء العراقية (واع)، أن “الحكومة العراقية وعن طريق قنواتها الدبلوماسية في وزارة الخارجية ستبدأ مفاوضات مع الجانب التركي، بغية إيقاف وتأجيل ملىء سد اليسو إلى موعد يتفق […]

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