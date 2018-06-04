2018/06/04 | 11:55

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الأثنين 4 يونيو 2018 | 11:54 صباحاً

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مفتشية الداخلية تضبط أحد منتسبي مركز شرطة المنصور متلبساً بالرشوة

بغداد/...أعلنت مفتشية وزارة الداخلية، الاثنين، عن ضبط أحد منتسبي مركز شرطة المنصور متلبساً بالرشوة.

وقالت المفتشية في بيان تلقته "عين العراق نيوز"، إن " مفرزة الضبط بالجرم المشهود التابعة لمديرية تفتيش بغداد في مكتب المفتش العام لوزارة الداخلية تمكنت من ضبط أحد منتسبي مركز شرطة المصور ببغداد متلبساً بمساومة أحد منتسبي الشرطة الاتحادية بالمال مقابل تسليمه سلاحه المحجوز في المركز".

وأضافت ان "عملية الضبط تمت بعد ورود شكوى لمكتب المفتش العام مفادها تعرض أحد منتسبي الشرطة الاتحادية الى مساومة بالمال ومطالبة بالرشوة من قبل أحد منتسبي مركز شرطة المنصور مقابل تسليمه مسدسه الحكومي المحجوز في نفس المركز".

وتابعت ان "مديرية تفتيش بغداد كلفت مفرزتها الخاصة بعمليات الضبط بالجرم المشهود والتي يترأسها مدير المديرية باتخاذ الاجراءات الكفيلة بضبط المتورطين بالعملية، حيث قامت بنصب كمين للمنتسب وضبطته متلبساً بأخذ مبلغ (600) الف دينار من المنتسب في الشرطة الاتحادية مقابل تسليمه مسدسه الحكومي".

وأشار الى ان " المفرزة التفتيشية نظمت محضر ضبط اصولي ودونت شكوى المنتسب في الاتحادية وافادة المرتشي وعرضتها أمام أنظار قاضي تحقيق محكمة الرصافة الخافر، والذي قرر توقيف المخالف على ذمة التحقيق.انتهى 1

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