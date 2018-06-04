الطالباني يتهم الجبهة التركمانية بالعمل ضد الكرد في كركوك

2018/06/04 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أتهم رئيس محلس كركوك وكالة ريبوار الطالباني، الجبهة التركمانية بتحريك شكوى ضده، فيما أشار الى أن الجبهة تعمل حاليا ضد الكرد في كركوك.

وقال الطالباني في مؤتمر صحفي عقده ب‍أربيل، أن "صدور مذكرة قبض بحقي هو بسبب شكاوي لعدد من أعضاء الجبهة التركمانية حول إستلامي راتب رئيس مجلس محافظة كركوك"، مبينا في الوقت نفسه أن " منصبي حاليا هو رئيس مجلس محافظة كركوك وكالة".

وأضاف الطالباني أن "هذه الشكوى إدارية وليست فيها أية إشكالية"، موضحا أنه "يستلم راتبه وفق قرار صادر من رئيس الوزراء العراقي في العام 2009".

وأكد الطالباني أن "الجبهة التركمانية تعمل حاليا ضد الكرد في كركوك"، عازيا في الوقت نفسه أسباب عدم عودته الى كركوك الى "الأوضاع الأمنية الغير مستقرة فيها منذ أحداث 16 تشرين الثاني الماضي".

وتابع الطالباني " قدمنا الشكوى رسميا ضد الحكومة الاتحادية التي تسببت في خلق هذه الاوضاع الغير المستقرة في كركوك كونها مخالف للدستور العراقي الذي يمنع زج الجيش في حل المشاكل السياسية"، لافتا الى أنه "لحد الان لم تعقد المحكمة الاتحادية المرافعة بشأن هذا الموضوع رغم مرور أكثر من خمسة أشهر".

وأصدرت محكمة استئناف كركوك امس الأحد، مذكرة اعتقال بحق رئيس مجلس المحافظة بالوكالة ريبوار فائق طالباني.

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