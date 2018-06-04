الخزرجي: دخلنا مرحلة الجفاف والحكومة لم تتخذ أي إجراءات بشأن شحة المياه

2018/06/04 | 11:55

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/بغداد..

أكدت النائبة عن ائتلاف دولة القانون زينب الخزرجي، الاثنين، أن العراق دخل مرحلة الجفاف والخطر بعد تفاقم أزمة المياه، متهمة الحكومة بعدم اتخاذ أي إجراءات لمواجهة الأزمة.

وقالت الخزرجي في بيان تلقت /المعلومة/، نسخة منه، إن “الحكومة العراقية لحد الان لم تتخذ أي اجراءت ضد شحة المياه التي يمر بها البلد منذ فترة طويلة والآن دخلنا مرحلة الجفاف بعد أن قطعت تركيا المياه إلى العراق”.

وأضافت، أن “الأمر يتطلب اجراءت حقيقية لمنع حصول كارثة لبلدنا بسبب شحة المياه التي نمر بها وعلى الحكومة أن تشعر الشعب باانها المسؤلة على حقوقة وتحميه ليس بالكلام فقط فما الاجراءت التي تتخذها لهذه الأزمة”.

ورأت الخزرجي، أن “تركيا ستتعامل مع العراق وفق مبادئ الماء مقابل النفط خلال الفترة المقبلة لذلك يجب على التعامل معها وفق كافة القوانين الدولية وتقديم شكوى ضدها وقطع العلاقات التجارية والاقتصادية وطرد السفير التركي للضغط عليها من أجل إعطاء حصة العراق المائية والابتعاد عن الاجتماعات والمؤتمرات التي لم تقدم لنا شيئا ودخلنا مرحلة الخطر محافظاتنا تموت عطشا”.



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