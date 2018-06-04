اعتقال 13 مطلوبا بينهم 5 متهمين بالتزوير في الديوانية

2018/06/04 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اعلنت قيادة شرطة محافظة الديوانية، اليوم الاثنين، القاء القبض على 13 مطلوبا بينهم متهمين بالتزوير خلال عمليات امنية شملت مناطق متفرقة من المحافظة.وقال قائد شرطة المحافظة اللواء فرقد زغير مجهول، في بيان تلقت "الغد برس" نسخة منه، إنه "خلال الـ24 ساعة الماضية، نفذت قوات الشرطة عمليات دهم وتفتيش شملت مناطق متفرقة من المحافظة, اسفرت عن إلقاء القبض على 13 متهما بارتكاب جرائم جنائية ومخالفات قانونية متنوعة صادره بحقهم مذكرات قبض من السلطة القضائية".

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واضاف ان "العمليات جرت بناءً معلومات مؤكدة بعد التعرف على محل تواجد المطلوبين حيث تمكنت مفارز شرطة الجمهوري من إلقاء القبض على 5 متهمين مطلوبين بقضايا التزوير وفق المادة 289 والتشاجر وفق المادة 413 فيما القت مفارز قسم شرطة الأحداث القبض على أحد المتهمين بتجارة الحبوب المخدرة".

وتابع "أما مراكز الإصلاح والدغارة والحسين ع والإسكان وقسمي مكافحة الإجرام والأسرة فقد القت القبض على 7 متهمين مطلوبين للقضاء بقضايا مختلفة كان من ضمنها جنائية تتعلق بالنصب والاحتيال وفق المادة 456 والسرقة وفق المادة 444 فيما تم وعلى الفور التحقيق مع المتهمين من اجل احالتهم الى القضاء".ولفت مجهول الى "استمرار الممارسات الامنية اليومية التي نسعى من خلالها إلى الإسراع بتنفيذ مذكرات القاء القبض الصادرة من القضاء دون أي تأخير بغية حسم القضايا العالقة بهم فضلا عن السعي إلى الحفاظ على استقرار المحافظة الامني".

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