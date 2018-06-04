الإثنين 4 حزيران 2018 م (20 رمضان 1439 هـ)
English | كوردى


تسع بواخر ترسو في ميناء أم قصر واحدة محملة بـ 50 الف طن من الحنطة
2018/06/04 | 11:56
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، عن وصول تسعة بواخر تجارية احداهن محملة بأكثر من 50 الف طن من مادة الحنطة رست في أرصفة مينائي أم قصر جنوبي محافظة البصرة.

ونقل بيان لاعلام وزارة النقل تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، عن مدير عام الشركة عزيز العبيدي قوله "استقبل ميناء أم قصر الجنوبي باخرتين وهي الباخرة (EVANGELIA) وتحمل 50 ألفاً و400 طن من الحنطة، ورست على رصيف 2 ، والباخرة (YA HAYDAR) وتحمل 395 ألفاً و860 طناً لحمولة متنوعة ورست على رصيف ١".

واضاف "كما استقبل ميناء ام قصرالشمالي سبع بواخر منها الباخرة العملاقة (MSC PHOENIX) وتحمل 1188 حاوية رست على رصيفي 14 و15 فيما رست على رصيف 13 الباخرة (HONG SOURCE) محملة بـ 10 الآف و845 طنا من الخشب".

وتابع العبيدي "رست الباخرة (BBC ALBERTA) وتحمل 178 طناً لحمولة متنوعة والباخرة (BC SAPPHIRE) تحمل 5037 طناً لحمولة متنوعة رست على رصيف 19 كما رست الباخرة (YM PINE) التي تحمل 786 حاوية رست على رصيف 20 والباخرة (BAGHDAD) تحمل 107 حاويات والباخرة (SAGITARIUS) تحمل 779 حاوية رست على رصيف ٢٧".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسع بواخر ترسو في ميناء أم قصر واحدة محملة بـ 50 الف طن من الحنطة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسع بواخر ترسو في ميناء أم قصر واحدة محملة بـ 50 الف طن من الحنطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).


كامل التفاصيل في: الاقتصاد نيوز ✓


اخبار متفاعلة

آخر الاخبار
⋙ الحشد الشعبي يشارك بالخطة الامنية الخاصة بمناسبة ذكرى استشهاد الامام علي (ع) في النجف
⋙ العثور على مواد متفجرة و القبض على متهمين بقضايا مختلفة في بغداد
⋙ اعتقال 13 مطلوبا بينهم 5 متهمين بالتزوير في الديوانية
⋙ الخزرجي: دخلنا مرحلة الجفاف والحكومة لم تتخذ أي إجراءات بشأن شحة المياه
⋙ الطالباني يتهم الجبهة التركمانية بالعمل ضد الكرد في كركوك
بالفيديو والصور
⋙ بالفيديو...سرطان يضحي بمخلبه وينقذ نفسه من قدر مليء بالماء المغلي
⋙ فيديو| جولة في أروقة المسجد الأعظم.. ثاني أقدم المساجد بالمغرب
⋙ بالصور... ملعب من المخدرات في لبنان
الأكثر شيوعا