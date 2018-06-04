2018/06/04 | 11:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الاقتصاد نيوز _ بغداد

أعلنت الشركة العامة لموانئ العراق، عن وصول تسعة بواخر تجارية احداهن محملة بأكثر من 50 الف طن من مادة الحنطة رست في أرصفة مينائي أم قصر جنوبي محافظة البصرة.

ونقل بيان لاعلام وزارة النقل تلقت "الاقتصاد نيوز" نسخة منه، عن مدير عام الشركة عزيز العبيدي قوله "استقبل ميناء أم قصر الجنوبي باخرتين وهي الباخرة (EVANGELIA) وتحمل 50 ألفاً و400 طن من الحنطة، ورست على رصيف 2 ، والباخرة (YA HAYDAR) وتحمل 395 ألفاً و860 طناً لحمولة متنوعة ورست على رصيف ١".

واضاف "كما استقبل ميناء ام قصرالشمالي سبع بواخر منها الباخرة العملاقة (MSC PHOENIX) وتحمل 1188 حاوية رست على رصيفي 14 و15 فيما رست على رصيف 13 الباخرة (HONG SOURCE) محملة بـ 10 الآف و845 طنا من الخشب".

وتابع العبيدي "رست الباخرة (BBC ALBERTA) وتحمل 178 طناً لحمولة متنوعة والباخرة (BC SAPPHIRE) تحمل 5037 طناً لحمولة متنوعة رست على رصيف 19 كما رست الباخرة (YM PINE) التي تحمل 786 حاوية رست على رصيف 20 والباخرة (BAGHDAD) تحمل 107 حاويات والباخرة (SAGITARIUS) تحمل 779 حاوية رست على رصيف ٢٧".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (تسع بواخر ترسو في ميناء أم قصر واحدة محملة بـ 50 الف طن من الحنطة) نشر أولاً على موقع (الاقتصاد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (تسع بواخر ترسو في ميناء أم قصر واحدة محملة بـ 50 الف طن من الحنطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاقتصاد نيوز).