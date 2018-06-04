2018/06/04 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:اكد النائب عن ائتلاف الوطنية، نايف الشمري، اليوم الاثنين، ان الامن في البلاد لا يزال بحاجة الى جهد استخباري من اجل ا ستئصال جميع التنظيمات الارهابية، مشيرا الى ان الخروقات الاخيرة في بغداد هي إحدى اساليب داعش لخلط الأوراق.

حمل التطبيق

على جوجل بلاي

حمل التطبيق

على متجر التطبيقات

وقال الشمري في تصريح لـ"الغد برس"، ان "الامن لا يزال بحاجة الى مزيد من الجهد الاستخباري والبدء بعمليات استباقية لاستئصال جميع التنظيمات الارهابية لانهم يحاولون استغلال الوضع الامني الجيد في بغداد والمحافظات"، مبينا ان" محافظة نينوى بحاجة الى جهد استخباري كبير والقيام بعمليات استباقية وخصوصا في المناطق الجبلية والوعرة لان هناك معلومات تشير الى وجود إرهابيين في الانفاق".واضاف ان "القوات الامنية التي استطاعت طرد المجرمين من كل المحافظات قادرة على استئصال ما تبقى منهم"، لافتا الى ان "الخروق الاخيرة في بغداد هي إحدى اساليب داعش لخلط الأوراق واحداث فوضى سياسية وامنية".وتابع الشمري ان "هناك تعاون كبير من قبل المواطنين مع الاجهزة الامنية وخصوصا في المناطق المحررة وخصوصا في نينوى"، داعيا جميع السياسيين والمواطنين الى "التكاتف لتعزيز الامن والاستقرار".واوضح انه "من خلال تعاون المواطنين تم القاء القبض على 22 مجرما داعشيا في منطقة بادوش التابعة الى محافظة نينوى وبجهود شرطة المحافظة بعملية استباقية، مطالبا وزير الداخلية بـ"دعم جهود شرطة محافظة نينوى لانهم يقومون بعمليات نوعية للقبض على ما تبقى من خلايا داعش".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (نائب: امن العراق بحاجة الى جهد استخباري أكثر لاستئصال جميع التنظيمات الارهابية ) نشر أولاً على موقع (الغد برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (نائب: امن العراق بحاجة الى جهد استخباري أكثر لاستئصال جميع التنظيمات الارهابية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الغد برس).