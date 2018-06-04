اكثر من 20 حفارة لكري الانهار المغذية لاهوار الناصرية بعد ازمة المياه الاخيرة

2018/06/04 | 13:10

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شبكة اخبار الناصرية:

اعلن مركز انعاش الاهوار في محافظة ذي قار اليوم عن تشغيل اكثر من 20 حفارة لكري الانهار المغذية لمناطق الاهوار بهدف تعزيز الايرادات المائية بعد ازمة المياه الاخيرة .





شبكة اخبار الناصرية:

اعلن مركز انعاش الاهوار في محافظة ذي قار اليوم عن تشغيل اكثر من 20 حفارة لكري الانهار المغذية لمناطق الاهوار بهدف تعزيز الايرادات المائية بعد ازمة المياه الاخيرة .

وقال مدير المركز عدنان عبد الله لشبكة اخبار الناصرية ان الحفارات تعمل حاليا على كري الانهار في قضاء الجبايش وستكمل عملها بعد يومين في منطقة كرمة بني سعيد لتطهير نهر ام نخلة المؤدي الى هور الحمار .

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