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كوردستان: بغداد مطالبة بحل جذري للمياه مع ايران
2018/06/04 | 13:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- شفق نيوز/ أكد ممثل حكومة اقليم كوردستان لدى ايران ناظم عمر، اليوم الاثنين، ان على اقليم كوردستان معالجة مشكلة المياه مع طهران عن طريق الحكومة الاتحادية.

وقال عمر في تصريح متلفز ان "مشكلة المياه ليست بين الجمهورية الاسلامية الايرانية واقليم كوردستان فقط، بل مشكلة بين العراق وايران، لذا على حكومة اقليم كوردستان معالجة هذه المشكلة عن طريق الحكومة الاتحادية ووفقاً للقوانين الدولية".

واضاف "في العام الماضي وفي نفس الوقت قامت الجمهورية الاسلامية بقطع منسوب مياه نهر الزاب الصغير، ولكي لا تحدث هذه المشكلة كل عام على حكومة اقليم كوردستان معالجة هذه المشكلة بشكل جذري".

واشار الى انه "عندما قامت ايران بوضع حجر الاساس للسدود كان على اقليم كوردستان الشعور بهذه المشكلة وايجاد الحل السريع لها".

يشار الى ان ايران قامت مؤخراً بقطع مياه نهر الزاب الصغير عن اقليم كوردستان، بالتزامن مع قيام تركيا بتقليل حصة مياه نهر دجلة، عقب شروعها بتشغيل سد اليسو.

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