رئيس الاتحاد الفلسطيني يطالب بحرق قميص ميسي

2018/06/04 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادجدد رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، اللواء جبريل الرجوب رفض الاتحاد والأسرة الرياضية الفلسطينية إقامة مباراة المنتخبين الإسرائيلي والأرجنتيني، في القدس في 9 حزيران الجاري، مطالباً بحرق قميص نجم التانجو ليونيل ميسي في حال لعب المباراة.وأكد الرجوب أن "نقل المباراة من مدينة حيفا إلى القدس، خاصةً بعد تدخل الحكومة الإسرائيلية، وبطلب شخصي من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وإقامتها على ستاد تيدي، المقام على أنقاض قرية المالحة المحتلة عام 1948، إضافةً لدفعها مبالغ مالية للاتحاد الأرجنتيني للموافقة على نقلها إلى القدس، بعد نقل السفارة الأمريكية، وإعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القدس عاصمة للشعب اليهودي، أعطى المباراة طابعاً سياسياً، وفي ظل تصريحات المسؤولين الإسرائيليين أيضاً أن المباراة ستقام بمناسبة مرور 70 عاماً على قيام دولة إسرائيل، واحتفالاً بالاعتراف بالقدس عاصمة لها".

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