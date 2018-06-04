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المفاجأت تتوالى .. ليروي ساني خارج المونديال
2018/06/04 | 13:10
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هاي كورة – أعلن مدرب المنتخب الألماني يواكيم لوف عن قائمة المانشافت النهائية المستدعاة للعب في مونديال روسيا 2018 ، وشهدت القائمة استبعاد نجم من احد ابرز نجوم الموسم المنصرم وهو نجم مانشستر سيتي ليروي ساني .

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