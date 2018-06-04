2018/06/04 | 13:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زهيرة عادل فيسبوك تويتر أعلن الأرجنتيني هيكتور كوبر؛ المدير الفني للمنتخب المصري، قائمة المستبعدين من المشاركة في كأس العالم روسيا 2018، الذي ينطلق في 14 يونيو وحتى 15 يوليو المقبل.

كوبر استبعد ستة لاعبين هم: محمد عواد - كريم حافظ - عمرو طارق - محمود عبد العزيز - أحمد جمعة - أحمد حسن كوكا.

ومن المقرر أن يستهل المنتخب المصري مشواره بمواجهة منتخب أوروجواي في 15 من يونيو الجاري تليها ملاقاة المنتخب الروسي في 19 من الشهر ذاته ثم مواجهة المنتخب السعودي في 25 من الشهر نفسه.



مواد متعلقة خلال ساعات – كوبر يعلن المستبعدين من قائمة منتخب مصر كوبر: أسعى للفوز على أوروجواي..



وأطالب باستفتاء شعبي لاستمراي خالد بيومي: كوبر محظوظ بإصابة محمد صلاح بعد إتمام أولى صفقات الزمالك - مرتضى منصور يوجه رسالة إلى كوبر والراغبين في الرحيل

يذكر أن الفراعنة يخوضون حاليا معسكر الإعداد الأخير استعدادا لكأس العالم، واجهوا خلاله منتخبي الكويت وكولومبيا، وانتهى اللقاء الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل منهما، فيما انتهى الثاني بالتعادل السلبي دون أهداف.

وتطير بعثة مصر غدا الثلاثاء إلى مدينة بروكسل لخوض آخر الوديات أمام المنتخب البلجيكي على أن تعود مجددا إلى القاهرة يوم الخميس المقبل.





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كوكا وعواد ضمن قائمة المستبعدين من القائمة النهائية لمصر بمونديال روسيا) نشر أولاً على موقع (موقع جول) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كوكا وعواد ضمن قائمة المستبعدين من القائمة النهائية لمصر بمونديال روسيا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (موقع جول).