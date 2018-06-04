ارتفاع تدريجي للحرارة في عموم العراق خلال الاسبوع الجاري

2018/06/04 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقعت هيئة الانواء الجوية اليوم الاثنين، أن تشهد مناطق العراق خلال الاسبوع الحالي ارتفاعا تدريجيا بدرجات الحرارة.

وقالت الهيئة في بيان إن "الطقس اليوم الاثنين في المنطقتين الوسطى والجنوبية سيكون بين صحو وغائم جزئي، فيما سترتفع درجات الحرارة قليلا عن يوم امس لتسجل العظمى في بغداد 44 درجة مئوية"، مبينة ان "الطقس في المنطقة الشمالية سيكون طقسا غائما جزئيا مع فرصة لتساقط زخات مطر خفيفة".

وأضافت الهيئة أن "الطقس ليوم الثلاثاء، في المنطقة الوسطى سيكون صحوا ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائما جزئيا ودرجات الحرارة مقاربة ليوم امس، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية ودرجات الحرارة ترتفع قليلاعن اليوم السابق".

واشارت الهيئة الى ان "الطقس يوم الاربعاء في المنطقة الوسطى سيكون صحوا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق، فيما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية طقسا غائما جزئيا ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق"، مشيرا الى ان "الطقس في المناطق كافة سيكون صحوا فيما ستكون درجات الحرارة مقاربة في المنطقتين الوسطى والجنوبية وسترتفع في المنطقة الشمالية".

ولفتت الهيئة الى ان "الطقس ليوم الخميس في المنطقة الوسطى سيكون غائما جزئيا ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق وتنشط الرياح على فترات مسببة تصاعد الغبار ،فيما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية صحو ودرجات الحرارة ترتفع قليلا عن اليوم السابق".

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