هل تم التلاعب بصناديق الاقتراع في كركوك؟

2018/06/04 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كركوك ناو نشر مكتب كركوك للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات بيانين مختلفين حول صناديق الاقتراع الموجودة في المخازن، على الرغم من ان البيان الاو يؤكد على “سلامة الصناديق” الا انه جاء في البيان الثاني ان “الصناديق لاتزال موجودة في المخازن في ظل وجود الاعتصامات امامه”.في يوم الخميس الموافق 31 أيار الماضي نُشر بيانا بأسم مكتب […]

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