كوردستان تتهم بغداد بالفشل في الدفاع عن سيادة العراق

2018/06/04 | 13:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- اتهم مشرعون كورد في برلمان اقليم كوردستان والبرلمان العراقي، الحكومة الاتحادية بالفشل في الدفاع عن سيادة الاراضي العراقية.

ويجيء هذا الإتهام بعد نشر شريط مصور اظهر قوات تركية بينما كانت تجول بعرباتها العسكرية في احدى القرى الحدودية شمال اربيل .



كما يأتي بعدما تفاقم شح المياه في العراق.

وعززت تركيا في الاشهر القليلة الماضية وجودها لتتوغل بعمق 20 كيلومترا في بعض المناطق في خطوة تقول إنها تستهدف حزب العمال الكوردستاني.

وتداول ناشطون على الانترنت تسجيلا أظهر افرادا من القوات التركية يتجولون ويتحدثون الى السكان في قرية بارميزا قرب بلدة سيدكان على الحدود مع تركيا.

وقال النائب الكوردي آري هرسين لكوردستان 24 إن الزعيم مسعود بارزاني ومعظم الكورد أرادوا من خلال الاستفتاء ان يكونوا بالفعل هم اصحاب الارض.

وتابع "اما الآن فنحن لسنا كذلك".

وكان هرسين يشير الى معارضة بغداد لاستفتاء اجراه اقليم كوردستان في العام الماضي ووضع الكورد قاب قوسين او ادنى من تأسيس دولة.

وقال هرسين "بما أن كوردستان ليست دولة مستقلة، لذلك فان أي دولة تجتاز الحدود يتعين أن تحصل على تصريح من بغداد وليس إقليم كوردستان".

وتقع سيدكان في المثلث الحدودي العراقي بين اقليم كوردستان وإيران وتركيا.

وتم اجلاء العشرات من القرويين وإخلاء مساكنهم نتيجة الضربات الجوية التركية التي تستهدف مقاتلي حزب العمال على نحو شبه يومي.

وأضاف المشرع الكوردي "تركيا دخلت إقليم كوردستان امام انظار العالم.



من المؤكد أن الولايات المتحدة أعطتها الضوء الأخضر، وإلا كيف يمكن لتركيا اجتياز الحدود؟"

وعبر هرسين عن مخاوفه من ازمة المياه التي تواجه العراق والتي تسببت بها كل من ايران وتركيا المتجاورتين بالتزامن مع التحشدات التركية الاخيرة.

ومضى للقول "إيران خفضت تدفق المياه إلى إقليم كوردستان".

ويرجع انحسار المياه بسبب السدود في دولتي المنبع تركيا وإيران واللتين تقولان إنهما تعانيان أيضا من موجات جفاف وإن بناء السدود مسألة أمن قومي.

وقال النائب الكوردي في البرلمان العراقي عادل نوري "واجب الحكومة العراقية هو حل هذه القضايا...



سيادة الاراضي والسماء تقع على عاتق بغداد".

وأضاف نوري في حديث لكوردستان 24 "على وزارتي الدفاع والأمن العراقيتين حماية حدود البلاد".

ودعا نوري الحكومة العراقية إلى اتخاذ إجراءات ضد إيران وتركيا.

في أواخر آذار مارس قال رئيس وزراء إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني إن وجود حزب العمال الكوردستاني داخل الاقليم اعطى ذريعة للأتراك باجتياز الحدود.

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