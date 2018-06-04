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#سعود سالم - آلهة الأحجار والغبار
2018/06/04 | 13:15
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- #سعود_سالم 3 - المسمار الثالثالألف برج يخترق السماءمأذنة للإنتحاردعوة للإبحارفي قوارب الحريقفي عربات الدمارإحتفال وعرس وإنفجارسيف يشق الجدارسكين يخترق الأحشاء يمزق الستارحرف مسموممغرور مذموموتد يخترق الجسدومسمار في قدم الوليد رسول الغباروآلهة الأحجاروالميم تطفو على سطح الموجبداية الأسرتميمة الإحتضاروراء القضبانصلاة الإنت......

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