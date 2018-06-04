2018/06/04 | 13:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بوتين يشاطر ترامب القلق بشأن سباق تسلح جديد محتمل ويأمل بتفاديه

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