السومرية نيوز تنشر نتائج السادس ابتدائي لمديرية الكرخ الثانية ببغداد

2018/06/04 | 13:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- السومرية نيوز/ بغدادتنشر وكالة السومرية نيوز، نتائج السادس الابتدائي لتربية الكرخ الثانية، للدور الاول للعام الدراسي 2017-2018.وادناه نتائج مديرية تربية الكرخ الثانية:

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