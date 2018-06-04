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السومرية نيوز تنشر نتائج السادس ابتدائي لمديرية الكرخ الثانية ببغداد
2018/06/04 | 13:20
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- السومرية نيوز/ بغدادتنشر وكالة السومرية نيوز، نتائج السادس الابتدائي لتربية الكرخ الثانية، للدور الاول للعام الدراسي 2017-2018.وادناه نتائج مديرية تربية الكرخ الثانية:

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